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Сушинский — о дисквалификации Федотова: поддерживаю хоккеиста, другого заработка у человека нет

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Чемпион мира по хоккею Максим Сушинский поддержал голкипера ЦСКА Ивана Федотова.
Сушинский — о дисквалификации Федотова: поддерживаю хоккеиста, другого заработка у человека нет
  • globallookpress.com
  • © Daniel Felipe Kutepov

«А вот самому Ивану остаётся только играть в хоккей и как можно скорее набирать оптимальные кондиции. Конечно, он мог бы уехать в НХЛ, на которую его дисквалификация не распространяется, но слабо себе это представляю. Здесь нужно задать вопрос самому вратарю. Самое главное: молодому парню жизненно необходимо регулярно выходить на лёд. В данном конфликте я не занимаю ничью сторону, но поддерживаю хоккеиста, поскольку он и так пропустил год. А другого заработка у человека нет», — заявил Сушинский RT.

Ранее Сушинский высказал мнение, что ЦСКА не станет конфликтовать с Федерацией хоккея России (ФХР) по поводу дела голкипера Ивана Федотова.

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