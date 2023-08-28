Сушинский считает, что ЦСКА не станет конфликтовать с ФХР из-за дела Федотова

Чемпион мира по хоккею Максим Сушинский высказал мнение, что ЦСКА не станет конфликтовать с Федерацией хоккея России (ФХР) по поводу дела голкипера Ивана Федотова.

«Сложно понять, как поведёт себя ЦСКА в данной ситуации. Мы можем только гадать. Конечно, не исключено, что в клубе заявят, что будут выпускать Федотова на лёд, пока не рассмотрят их апелляцию в IIHF. В любом случае нам остаётся только наблюдать. Но, думаю, с ФХР армейцы конфликтовать сто процентов не станут», — заявил Сушинский RT.

Ранее Сушинский прокомментировал решение Федерации хоккея России (ФХР) поддержать Международную федерацию хоккея (IIHF) в деле голкипера московского ЦСКА Ивана Федотова.