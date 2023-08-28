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Сушинский: у ФХР не было другого выбора, кроме как запретить ЦСКА использовать Федотова

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Чемпион мира по хоккею Максим Сушинский прокомментировал решение Федерации хоккея России (ФХР) поддержать Международную федерацию хоккея (IIHF) в деле голкипера московского ЦСКА Ивана Федотова.
Сушинский: у ФХР не было другого выбора, кроме как запретить ЦСКА использовать Федотова
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Понятное дело, у ФХР просто не было другого выбора, кроме как запретить ЦСКА использовать Ивана Федотова до января. А как она ещё должна была поступить, если входит в состав IIHF? Выход в данной ситуации есть. И речь вовсе не о выходе из федерации, а об отделении КХЛ. Пускай она станет независимой лигой по примеру НХЛ. Национальная хоккейная лига не зависит от Федераций хоккея Канады и США и замечательно себя чувствует. Не думаю, что в таком случае КХЛ окажется в изоляции. Сейчас сборные России лишены возможности выступать на международных соревнованиях, но, когда ограничения снимут, кахаэловцы смогут спокойно защищать их цвета, как коллеги из-за океана представляют свои государства. И никто им этого не запрещает. А никаких еврокубков, как в футболе, нет, чтобы было что терять», — заявил Сушинский RT.

Ранее президент КХЛ Морозов объяснил позицию лиги в отношении дела Федотова.

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