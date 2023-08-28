Президент КХЛ Морозов объяснил позицию лиги в отношении дела Федотова

Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о ситуации вокруг голкипера ЦСКА Ивана Федотова.

«Федотов подписал контракт, лига его зарегистрировала. Но там стоит пометка о дисквалификации до 31 декабря 2023 года. Мы его заявили на сезон, но Иван дисквалифицирован Международной федерацией хоккея. Юристы работают над вопросом. Если ничего не изменится, 1 сентября Иван не сыграет. Технически получается так, что команда подаёт заявку за полтора часа до игры. Инспектор вбивает эту заявку в базу, и если рядом с фамилией игрока зажигается зелёный огонёк, тогда он может играть. Первого числа за полтора часа до игры мы узнаем, будет ли он в заявке на игру, тогда мы и расскажем, как будем реагировать», — сказал Морозов на пресс-конференции.

27 августа стало известно, что ФХР запретила Федотову играть за ЦСКА в КХЛ до 1 января 2024 года, поддержав решение IIHF.

При этом уточняется, что федерация одобрила заявку ЦСКА на Федотова на новый сезон.

14 августа IIHF наложила на ЦСКА запрет на международные трансферы из-за ситуации с контрактом Федотова. Самого хоккеиста отстранили на четыре месяца. Дисквалификация вступает в силу 1 сентября 2023 года и заканчивается 31 декабря 2023-го. Федотов будет заявлен в составе армейцев на предстоящий сезон КХЛ до окончания дисквалификации.

В мае 2022 года 26-летний россиянин подписал однолетний контракт с «Филадельфия Флайерз». Летом того же года он был призван в ряды ВС России для прохождения срочной службы. В июне клуб Национальной хоккейной лиги сообщил, что соглашение с голкипером продлено на год.

Ранее сообщалось, что ФХР, КХЛ И ЦСКА нашли юридическую компанию, которая будет защищать интересы Федотова.