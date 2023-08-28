EFE: мать главы RFEF Рубиалеса закрылась в церкви и объявила голодовку

Анхелес Бехар, мать временно отстранённого от должности президента Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луиса Рубиалеса, приняла решение закрыться в церкви.

Как сообщает EFE, женщина находится в церкви в Мотриле. Она заявила, что будет продолжать голодовку, пока не прекратится «бесчеловечная и кровавая охота, которая идёт на её сына».

Дисциплинарный комитет ФИФА 26 августа принял решение временно отстранить Луиса Рубиалеса. Отстранение рассчитано на 90 дней — до начала дисциплинарного дела.

Напомним, что женская сборная Испании стала чемпионом мира по футболу впервые в истории. Во время церемонии награждения глава RFEF поцеловал Дженнифер Эрмосо. Позже он заявил, что сделал это на эмоциях.

Ранее сообщалось, что Высший спортивный совет Испании подал иск к Рубиалесу за действия во время финала женского ЧМ.