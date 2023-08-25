CAS получил письмо от сборной США о присутствии на слушаниях по Валиевой
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Письмо от сборной США по фигурному катанию зарегистрировано офисом CAS, и ответ будет отправлен команде в установленном порядке, об этом сообщили в пресс-службе CAS РИА Новости.
По итогам командных соревнований на Олимпиаде в Пекине золото выиграла Россия, вторыми стали США, а третьей — Япония. Но церемония награждения была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Камилы Валиевой от 25 декабря 2021 года, которая оказалась положительной.
Слушания по делу фигуристки пройдут в закрытом режиме в швейцарской Лозанне 26—29 сентября.
Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что американские фигуристы продемонстрировали недоверие к CAS.