Галямин посоветовал Захаряну давать меньше интервью в Испании

Бывший защитник «Эспаньола» Дмитрий Галямин посоветовал российскому хавбеку «Реал Сосьедад» Арсену Захаряну давать меньше интервью журналистам в Испании.

«Захаряну могу посоветовать, чтобы поменьше давал интервью. Это зачастую мешает. Обычно есть определённый круг журналистов, которые некоторые вещи могут не так интерпретировать», — цитирует Галямина «Спорт день за днём».

Испанский клуб 19 августа объявил о переходе игрока из «Динамо». Соглашение с 20-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2028/29.

Матч «Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад», в котором заявлен российский полузащитник, состоится 25 августа в 20:30 мск.

Ранее главный тренер «Реал Сосьедад» Иманоль Альгуасиль в преддверии матча Ла Лиги с «Лас-Пальмас» рассказал о текущем состоянии Захаряна.