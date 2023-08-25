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Тренер «Реал Сосьедад»: у Захаряна большой потенциал

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Главный тренер «Реал Сосьедад» Иманоль Альгуасиль в преддверии матча Ла Лиги с «Лас-Пальмас» рассказал о текущем состоянии новичка команды Арсена Захаряна.
Тренер «Реал Сосьедад»: у Захаряна большой потенциал
  • Gettyimages.ru
  • © Juan Manuel Serrano Arce

«Он меня удивил тем, как адаптировался. Хорошие игроки делают это очень быстро. У него большой потенциал и отличный характер. Если ничего такого не произойдёт, он станет великолепным футболистом», — цитирует Альгуасиля El Desmarque.

Испанский клуб 19 августа объявил о переходе игрока из «Динамо». Соглашение с 20-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2028/29. 

Матч «Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад» состоится 25 августа в 20:30 мск.

Ранее представитель «Реал Сосьедад» рассказал, как в клубе отнеслись к решению главного тренера сборной России Валерия Карпина не включать Захаряна в состав национальной команды на сентябрьские сборы.

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