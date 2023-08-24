В «Реал Сосьедад» рассказали, что рады непопаданию Захаряна в состав сборной России

Представитель «Реал Сосьедад» рассказал, как в клубе отнеслись к решению главного тренера сборной России Валерия Карпина не включать полузащитника Арсена Захаряна в состав национальной команды на сентябрьские сборы.

«Наш клуб рад такому решению РФС и тренера Валерия Карпина. Мы поблагодарили Карпина в конце пресс-конференции», — цитирует представителя клуба ТАСС.

Сборы пройдут с 4 по 12 сентября в Новогорске. О товарищеских матчах будет объявлено дополнительно. Всего вызов в национальную команду получили 36 игроков.

«Реал Сосьедад» 19 августа объявил о переходе игрока из «Динамо». Соглашение с 20-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2028/29.

Ранее сообщалось, что Карпин объяснил отсутствие Захаряна в расширенном списке на сентябрьский сбор.