В «Реал Сосьедад» рассказали, что рады непопаданию Захаряна в состав сборной России
- AFP
«Наш клуб рад такому решению РФС и тренера Валерия Карпина. Мы поблагодарили Карпина в конце пресс-конференции», — цитирует представителя клуба ТАСС.
Сборы пройдут с 4 по 12 сентября в Новогорске. О товарищеских матчах будет объявлено дополнительно. Всего вызов в национальную команду получили 36 игроков.
«Реал Сосьедад» 19 августа объявил о переходе игрока из «Динамо». Соглашение с 20-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2028/29.
Ранее сообщалось, что Карпин объяснил отсутствие Захаряна в расширенном списке на сентябрьский сбор.