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В «Реал Сосьедад» рассказали, что рады непопаданию Захаряна в состав сборной России

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Представитель «Реал Сосьедад» рассказал, как в клубе отнеслись к решению главного тренера сборной России Валерия Карпина не включать полузащитника Арсена Захаряна в состав национальной команды на сентябрьские сборы.
В «Реал Сосьедад» рассказали, что рады непопаданию Захаряна в состав сборной России
  • AFP

«Наш клуб рад такому решению РФС и тренера Валерия Карпина. Мы поблагодарили Карпина в конце пресс-конференции», — цитирует представителя клуба ТАСС.

Сборы пройдут с 4 по 12 сентября в Новогорске. О товарищеских матчах будет объявлено дополнительно. Всего вызов в национальную команду получили 36 игроков.

«Реал Сосьедад» 19 августа объявил о переходе игрока из «Динамо». Соглашение с 20-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2028/29. 

Ранее сообщалось, что Карпин объяснил отсутствие Захаряна в расширенном списке на сентябрьский сбор.

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