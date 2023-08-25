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Тренер из группы Москвиной: Щербакова выиграла ОИ, потому что была всесторонне развита

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Николай Морошкин, тренер и хореограф группы Тамары Москвиной, отметил уникальность олимпийской чемпионки Анны Щербаковой.
Тренер из группы Москвиной: Щербакова выиграла ОИ, потому что была всесторонне развита
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Щербакова — умная, интеллигентная и разносторонняя. Может, благодаря этому она Олимпиаду и выиграла — ставка была не только на фигурное катание, а на всестороннее развитие. Спорт был частью, а не всей жизнью», — цитирует тренера СЭ.

Напомним, что Анна чисто исполнила короткую и произвольную программы и по сумме баллов выиграла индивидуальный турнир на Олимпийских играх в Пекине. Второе место заняла Александра Трусова, выполнившая рекордные пять четверных в произвольной программе.

Щербакова также является чемпионкой мира, трёхкратной чемпионкой России и двукратным серебряным призёром чемпионата Европы.

Ранее Щербакова призналась, что не хотела ловить букет невесты на свадьбе Косторной.

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