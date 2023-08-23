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Щербакова призналась, что не хотела ловить букет невесты на свадьбе Косторной

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала о посещении свадьбы фигуристки Алёны Косторной.
Щербакова призналась, что не хотела ловить букет невесты на свадьбе Косторной
  • РИА Новости

«Это уже вторая свадьба, на которой я присутствую в качестве гостя. Оба раза я участвовала в ловле букета, но старалась встать позади всех, пряталась за остальными. Пока передо мной не стоит цель его поймать», — цитирует Анну РИА Новости.

12 августа Алёна Косторная вышла замуж за своего партнёра Георгия Куницу. С прошлого года они катаются в паре. Фигуристы тренируются под руководством Сергея Рослякова. 

В женском одиночном катании Алёна выиграла чемпионат Европы и финал Гран-при сезона-2019/20.

Ранее сообщалось, что Косторная показала видео свадебного танца с Куницей.

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