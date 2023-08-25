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Защитник «Крыльев Советов» Костанца: в Бразилии футбол менее интенсивный, чем в России

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Защитник самарских «Крыльев Советов» Фернандо Костанца сравнил футбол в России и в Бразилии.
Защитник «Крыльев Советов» Костанца: в Бразилии футбол менее интенсивный, чем в России
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Мне нравится уровень РПЛ. Думаю, он весьма высок. Есть несколько очень хороших клубов в лиге, а также много очень классных игроков. Стили игры разные. В Бразилии футбол менее интенсивный, чем в России. Хотя и более техничный», — цитирует Костанца «Матч ТВ».

Он также отметил, что российские команды вполне достойно могут сыграть с бразильскими.

Костанца присоединился к «Крыльям» в 2022 году. В сезоне-2023/24 24-летний бразилец сыграл в шести матчах за команду и забил один гол.

Ранее Костанца заявил, что у главного тренера команды Игоря Осинькина и бывшего наставника «Пари Сен-Жермен» Кристофа Галтье схожее видение футбола.

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