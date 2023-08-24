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Костанца заявил, что у Осинькина и Галтье схожее видение футбола

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Бразильский защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца заявил, что у главного тренера команды Игоря Осинькина и бывшего наставника ПСЖ Кристофа Галтье схожее видение футбола.
Костанца заявил, что у Осинькина и Галтье схожее видение футбола
  • РИА Новости

«У них есть много сходств в видении игры. Галтье тоже очень нравились вертикальные, быстрые атаки, как и Осинькину. Трудно сказать, кто из них лучше в качестве тренера», — приводит слова Костанцы «Матч ТВ».

Костанца работал с Галтье в «Лилле». 5 июля специалиста уволили с поста главного тренера ПСЖ.

Бразилец присоединился к «Крыльям» в 2022 году. В сезоне-2023/24 24-летний футболист сыграл в шести матчах за команду и забил один гол.

Ранее Костанца сравнил Самару и Рио-де-Жанейро.

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