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Карпов: ЦСКА предложил «РБ Брагантино» $4,5 млн за защитника Капишабу

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Бразильский защитник «РБ Брагантино» Жуниньо Капишаба может продолжить карьеру в столичном ЦСКА.
Карпов: ЦСКА предложил «РБ Брагантино» $4,5 млн за защитника Капишабу
  • Gettyimages.ru

Армейцы предложили бразильскому клубу $4,5 млн и четырёхлетний контракт с футболистом, сообщает журналист Иван Карпов. 

Отмечается, что бразилец не против переезда в Москву.

В сезоне-2022/23 26-летний игрок провёл за «РБ Брагантино» 40 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отличился четырьмя результативными передачами. Контракт Капишабы с клубом рассчитан до 31 декабря 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в €1,3 млн.

Ранее сообщалось, что бывший защитник ЦСКА Георгий Щенников может подписать контракт с «Торпедо».

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