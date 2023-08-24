«Чемпионат»: «Торпедо» предложило Щенникову контракт на два года

Бывший защитник ЦСКА Георгий Щенников может подписать контракт с «Торпедо».

По информации «Чемпионата», клуб предложил игроку соглашение на два года. Отмечается, что Щенников в ближайшее время начнёт тренироваться в составе команды и без подписания контракта.

Напомним, что защитник выступал за ЦСКА с 2008 года. Он провёл за клуб 367 матчей, забил десять мячей и сделал 15 результативных передач. Игрок покинул ЦСКА по истечении срока действия контракта.

Ранее агент Щенникова сообщил, что у футболиста нет вариантов для продолжения карьеры.