Российские велогонщики завоевали два золота на юниорском чемпионате мира

Российский велогонщик Никита Кирильцев выиграл кейрин на юниорском чемпионате мира по велоспорту на треке в Кали.

Второе место занял колумбиец Франсиско Харамильо, третье — немец Пет‑Коллин Флемминг.

Россиянин Руслан Кузнецов одержал победу в скретче, обогнав британца Мэттью Бреннана и датчанина Конрада Хаугстеда.

Международный союз велосипедистов в мае последовал рекомендациям Международного олимпийского комитета и допустил россиян для выступления в соревнованиях в нейтральном статусе. Разрешение на выступление получили 24 российских спортсмена.

Ранее сообщалось, что российские велогонщики Екатерина Евланова, Иван Самусев и Никита Кирильцев смогут принять участие в юниорском чемпионате мира по велоспорту на треке в Кали (Колумбия).