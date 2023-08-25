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Хавбек «Динамо» Чавес рассказал, что будет учить русский язык

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Мексиканский полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес сообщил, что намерен в ближайшее время начать общаться с одноклубниками на русском языке.

«Сначала мне нужно выучить английский, чтобы общаться со всеми. А потом буду учить русский, чтобы общаться со своими одноклубниками», — цитирует Чавеса ТАСС.

Мексиканец признался, что любит интенсивный футбол, удары по воротам и работоспособность.

«Первое предложение было от «Динамо», я общался с главным тренером, руководством. Не рассматривал уже другие варианты, сосредоточен был на этом переходе», — добавил Чавес.

В прошедшем сезоне Чавес забил три мяча и отдал пять результативных передач в 42 матчах за «Пачуку» во всех турнирах.

Ранее Чавес заявил, что ему нравится манера игры «Динамо».

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