Чавес: в «Динамо» нравится манера игры, которую ставит тренер

Будущий игрок «Динамо» Луис Чавес поделился впечатлениями от скорого перехода в клуб.

«Не особо много знал о России. Что касается клуба, то после того, как понял, что приеду в «Динамо», посмотрел несколько игр. Нравится манера игры, которую ставит тренер», — цитирует игрока Sport24.

В прошедшем сезоне Чавес забил три мяча и отдал пять результативных передач в 42 матчах за «Пачуку» во всех турнирах.

Клуб объявил, что футболист покинет мексиканскую команду на правах свободного агента, самостоятельно заплатив компенсацию за свой уход.

Ранее в «Динамо» заявили, что Чавес пройдёт медосмотр в Москве 25 августа.