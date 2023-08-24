Узнать больше

Чавес: в «Динамо» нравится манера игры, которую ставит тренер

Короткая ссылка
Будущий игрок «Динамо» Луис Чавес поделился впечатлениями от скорого перехода в клуб.
Чавес: в «Динамо» нравится манера игры, которую ставит тренер
  • РИА Новости

«Не особо много знал о России. Что касается клуба, то после того, как понял, что приеду в «Динамо», посмотрел несколько игр. Нравится манера игры, которую ставит тренер», — цитирует игрока Sport24.

В прошедшем сезоне Чавес забил три мяча и отдал пять результативных передач в 42 матчах за «Пачуку» во всех турнирах. 

Клуб объявил, что футболист покинет мексиканскую команду на правах свободного агента, самостоятельно заплатив компенсацию за свой уход.

Ранее в «Динамо» заявили, что Чавес пройдёт медосмотр в Москве 25 августа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить