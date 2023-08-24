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В «Динамо» заявили, что Чавес пройдёт медосмотр в Москве 25 августа

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Полузащитник Луис Чавес прилетел в Москву для подписания контракта с «Динамо».
В «Динамо» заявили, что Чавес пройдёт медосмотр в Москве 25 августа
  • AFP

«В пятницу Чавес пройдёт медосмотр в Москве, в воскресенье планируем презентовать», — приводит слова пресс-службы клуба «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне Чавес забил три мяча и отдал пять результативных передач в 42 матчах за «Пачуку» во всех турнирах. 

Клуб объявил, что футболист покинет мексиканскую команду на правах свободного агента, самостоятельно заплатив компенсацию за свой уход.

Ранее сообщалось, что Чавес прошёл медосмотр перед переходом в «Динамо».

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