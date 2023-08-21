СЭ: Чавес прошёл медосмотр перед переходом в «Динамо»
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Как сообщает «Спорт-Экспресс», сделка будет закрыта на этой неделе.
В прошедшем сезоне Чавес забил три мяча и отдал пять результативных передач в 42 матчах за «Пачуку» во всех турнирах.
Клуб объявил, что футболист покинет мексиканскую команду на правах свободного агента, самостоятельно заплатив компенсацию за свой уход.
Ранее в «Динамо» заявили, что надеются закрыть сделку по переходу Чавеса на следующей неделе.