СЭ: Чавес прошёл медосмотр перед переходом в «Динамо»

Полузащитник Луис Чавес успешно прошёл медосмотр перед трансфером в «Динамо».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», сделка будет закрыта на этой неделе.

В прошедшем сезоне Чавес забил три мяча и отдал пять результативных передач в 42 матчах за «Пачуку» во всех турнирах.

Клуб объявил, что футболист покинет мексиканскую команду на правах свободного агента, самостоятельно заплатив компенсацию за свой уход.

Ранее в «Динамо» заявили, что надеются закрыть сделку по переходу Чавеса на следующей неделе.