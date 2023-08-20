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В «Динамо» заявили, что надеются закрыть сделку по переходу Чавеса на следующей неделе

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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о ходе переговоров по трансферу мексиканского полузащитника Луиса Чавеса.
В «Динамо» заявили, что надеются закрыть сделку по переходу Чавеса на следующей неделе
  • AFP

«Мы надеемся, что на следующей неделе. Но, как вы видите, эта сделка сложнее, чем мы предполагали», — цитирует Гафина «Спорт-Экспресс».

В прошедшем сезоне Чавес забил три мяча и отдал пять результативных передач в 42 матчах за «Пачуку» во всех турнирах. Клуб объявил, что футболист покинет мексиканскую команду на правах свободного агента, самостоятельно заплатив компенсацию за свой уход.

Ранее российский полузащитник Арсен Захарян обратился к болельщикам «Динамо» после перехода в «Реал Сосьедад».

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