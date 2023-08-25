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Россиянка установила мировой рекорд по самому высокогорному погружению 

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Член Русского географического общества Эрнст Антонов сообщил, что Анна Севастьянова установила мировой рекорд по самому высокогорному погружению без использования дыхательного аппарата в Карачаево-Черкесии.

Спортсменка из Севастополя погрузилась в высокогорье в озеро Махар на высоте 2,6 тыс. метров на глубину 15,6 метра на задержке дыхания, сообщает ТАСС.

По словам Антонова, впервые в мире женщина-фридайвер ныряет на такой высоте. Рекорд зафиксирован и передан в соответствующее регистрационное агентство.

Международная горно-подводная поисковая экспедиция «Подводный Кавказ - 2023» была приурочена к 80-летию освобождения Кавказа от немецких захватчиков.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье установили рекорд по самой большой матрёшке в мире.

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