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Мостовой планирует обратиться к фанатам по видеосвязи в честь столетия «Сельты»

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Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой не исключил, что передаст поздравительное послание болельщикам в день матча в честь столетия клуба из города Виго.
Мостовой планирует обратиться к фанатам по видеосвязи в честь столетия «Сельты»
  • Gettyimages.ru
  • © Adam Davy/EMPICS

«К сожалению, не поеду я из-за обстановки, из-за перелётов, из-за переездов. Мы, скорее всего, сделаем видеосвязь на стадионе. Технологии позволяют, поэтому будет какое-то видеообращение», — цитирует Мостового Metaratings.

Экс-хавбек сборной России подчеркнул, что поддерживает контакты с руководством испанского клуба, а также Мичелем Сальгадо и Густаво Лопесом.

Мостовой играл за «Сельту» с 1996 по 2004 год. Российский полузащитник в 277 матчах забил 70 мячей и отдал 22 результативные передачи.

Ранее бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что при определённых обстоятельствах Мостовой может стать хорошим футбольным тренером.

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