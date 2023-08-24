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Смородская: у Мостового есть потенциал стать большим тренером

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Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская считает, что при определённых обстоятельствах Александр Мостовой может стать хорошим футбольным тренером.

«Рано говорить, когда человек только начал учиться. Посмотрим. Но я считаю, что у Мостового есть потенциал, чтобы стать большим тренером», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

При этом Смородская отметила, что у неё нет ответа на вопрос, кто становится большими тренерами.

«Некоторые люди, как Моуриньо, вообще не играли в большой футбол. Другие, как Анчелотти, играли и везде вовсю выигрывали. Но кто становится топовыми тренерами, так я и не поняла», — добавила экс-глава «Локо».

Мостовой проходит обучение на тренера для получения соответствующей лицензии. Бывший полузащитник сборной России выступал за московский «Спартак», португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбур», а также испанские «Сельту» и «Алавес». 22 августа ему исполнилось 55 лет.

Ранее Мостовой высказался о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

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