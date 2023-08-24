Смородская: у Мостового есть потенциал стать большим тренером

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская считает, что при определённых обстоятельствах Александр Мостовой может стать хорошим футбольным тренером.

«Рано говорить, когда человек только начал учиться. Посмотрим. Но я считаю, что у Мостового есть потенциал, чтобы стать большим тренером», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

При этом Смородская отметила, что у неё нет ответа на вопрос, кто становится большими тренерами.

«Некоторые люди, как Моуриньо, вообще не играли в большой футбол. Другие, как Анчелотти, играли и везде вовсю выигрывали. Но кто становится топовыми тренерами, так я и не поняла», — добавила экс-глава «Локо».

Мостовой проходит обучение на тренера для получения соответствующей лицензии. Бывший полузащитник сборной России выступал за московский «Спартак», португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбур», а также испанские «Сельту» и «Алавес». 22 августа ему исполнилось 55 лет.

Ранее Мостовой высказался о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.