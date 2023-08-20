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Мостовой: не хочется постоянно обсуждать человека по фамилии Абаскаль

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

«Мне не очень хочется постоянно обсуждать человека по фамилии Абаскаль. Устал вспоминать о нём. И дело не только в поражении. Переиграл ли Сергей Семак визави? По крайней мере, он выступал в футболе на высоком уровне, а испанец — нет. Но посмотрите, какой хороший состав собран сейчас в «Спартаке». Ставь кого хочешь! А Абаскаль в России просто получает удовольствие от жизни. Его никто нигде не знал, пока он не приехал к нам. Задайте вопрос ему, почему выбрал такой состав, он ответит: «Я тут главный тренер и принимаю решения», — заявил Мостовой RT.

Ранее Мостовой прокомментировал итог матча пятого тура РПЛ с участием «Спартака» и «Зенита».

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