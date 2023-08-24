Форвард ЦСКА Давила может дебютировать в матче шестого тура РПЛ с «Оренбургом»

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо не исключил, что нападающий Виктор Давила сможет помочь своей новой команде в матче шестого тура чемпионата России по футболу с «Оренбургом».

«Завтра в первой половине дня игрок будет заявлен и сможет принять участие в матче», — написал Брейдо в своём Telegram-канале.

По его словам, мексиканская сторона подтвердила трансфер Давилы в международной системе регистрации трансферов.

«Теперь мы ждём подтверждения со стороны РФС, что из-за разницы во времени не было возможным сделать сегодня», — добавил Брейдо.

ЦСКА 21 августа объявил о переходе нападающего «Леона» Давилы. Футболист в 106 матчах за мексиканский клуб забил 33 мяча и отдал 13 результативных передач.

Игра «Оренбург» — ЦСКА пройдёт 25 августа. Начало встречи в 17:30 мск.

Ранее Давила рассказал, почему принял решение перейти в ЦСКА.