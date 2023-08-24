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Усачёва — о травме: всё, что ни делается, всё к лучшему

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Российская фигуристка Дарья Усачёва рассказала о травме, которую получила в 2021 году.
Усачёва — о травме: всё, что ни делается, всё к лучшему
  • РИА Новости

«Мой принцип — всё, что ни делается, всё к лучшему. И оно реально так и получалось. Плакала и нервничала только первые несколько часов. Потом с Аней Щербаковой проговорили. Я уже успокоилась и всё. Не было депрессии», — приводит слова Усачёвой Sport24.

Осенью 2021 года Усачёва на соревнованиях в Японии получила тяжёлую травму бедра, после которой восстанавливалась несколько месяцев. С тех пор она не принимала участия в соревнованиях.

Ранее Усачёва объяснила, почему решила приостановить карьеру.

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