Усачёва — о травме: всё, что ни делается, всё к лучшему

Российская фигуристка Дарья Усачёва рассказала о травме, которую получила в 2021 году.

«Мой принцип — всё, что ни делается, всё к лучшему. И оно реально так и получалось. Плакала и нервничала только первые несколько часов. Потом с Аней Щербаковой проговорили. Я уже успокоилась и всё. Не было депрессии», — приводит слова Усачёвой Sport24.

Осенью 2021 года Усачёва на соревнованиях в Японии получила тяжёлую травму бедра, после которой восстанавливалась несколько месяцев. С тех пор она не принимала участия в соревнованиях.

Ранее Усачёва объяснила, почему решила приостановить карьеру.