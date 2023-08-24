Жамнов заявил, что решение о контракте с Ковальчуком будет принято не ранее сентября

Главный тренер хоккейного «Спартака» Алексей Жамнов не исключил переход нападающего Ильи Ковальчука в команду.

«В сентябре он вернётся в Россию, поговорим, и мы конкретно скажем. Всё зависит от него, наши двери открыты. А там — как сложится», — приводит слова Жамнова «Матч ТВ».

40-летний Ковальчук в НХЛ выступал за «Атланта Трэшерз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Монреаль Канадиенс» и «Вашингтон Кэпиталз».

Последней командой хоккеиста являлся омский «Авангард», с которым он завоевал Кубок Гагарина в 2021 году, после чего взял паузу в карьере.

Ранее Ковальчук высказался об окончании своей карьеры.