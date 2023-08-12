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Ковальчук высказался об окончании своей карьеры

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Олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук прокомментировал своё будущее.

«Я без дела не сижу. Выполнил просьбу поехать на Олимпиаду в качестве генерального менеджера. Сделал всё возможное, чтобы наша сборная выступила удачно. Сейчас занимаюсь детьми», — цитирует Ковальчука «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что не любит загадывать по поводу своего будущего. Игрок отметил, что для него семья сейчас на первом месте.

40-летний Ковальчук в НХЛ выступал за «Атланта Трэшерз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Монреаль Канадиенс» и «Вашингтон Кэпиталз».

Последней командой хоккеиста являлся омский «Авангард», с которым он завоевал Кубок Гагарина в 2021 году, после чего оставил клуб. В составе сборной России хоккеист является двукратным чемпионом мира, а также олимпийским чемпионом.

Ранее сообщалось, что жена Ковальчука Николь совершила восхождение на вершину горы Эверест.

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