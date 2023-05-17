Жена хоккеиста Ковальчука Николь совершила восхождение на вершину горы Эверест

Жена олимпийского чемпиона и двукратного чемпиона мира по хоккею Ильи Ковальчука Николь смогла совершить восхождение на вершину горы Эверест.

«Николь Ковальчук покорила Эверест! Представляете? Умничка! Посмотрите! У меня столько эмоций, мы все очень волновались, но она это сделала», — написала Анна Кастерова в своём Telegram-канале.

40-летний хоккеист в НХЛ выступал за «Атланта Трэшерз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Монреаль Канадиенс» и «Вашингтон Кэпиталз».

Последней командой хоккеиста являлся омский «Авангард», с которым он завоевал Кубок Гагарина в 2021 году, после чего оставил клуб. В составе сборной России хоккеист является двукратным чемпионом мира.

Ранее Ковальчук рассказал, что его сын занимается футболом в академии «Коринтианс».