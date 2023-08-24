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Олимпийский чемпион Прохоркин перешёл из СКА в «Сочи»

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Олимпийский чемпион по хоккею Николай Прохоркин перешёл в «Сочи».
Олимпийский чемпион Прохоркин перешёл из СКА в «Сочи»
  • Gettyimages.ru

Как сообщает пресс-служба клуба, спортсмен перешёл в сочинский клуб в обмен на денежную компенсацию.

Прохоркин в сезоне-2022/23 в десяти матчах набрал пять очков (одна шайба + четыре результативных паса).

Нападающий также играл за московский ЦСКА, уфимский «Салават Юлаев», магнитогорский «Металлург» и омский «Авангард». Также он выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Лос-Анджелес Кингз».

Ранее Роман Ротенберг сообщил, что было принято решение не продлевать контракт с Прохоркиным.

 

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