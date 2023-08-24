Sky Sports: Мбаппе ведёт переговоры с ПСЖ о продлении контракта
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Как сообщает Sky Sports, футболист не покинет команду летом 2024 года в качестве свободного агента и может продлить контракт до 2025 года.
Напомним, что из-за отказа Мбаппе активировать опцию продления соглашения с парижанами до 2025 года клуб применил санкции к нему. Нападающий пропустил турне команды по Японии, а также не попал в заявку на матч первого тура Лиги 1 с «Лорьяном» (0:0).
Позднее стороны сумели договориться, и футболист был допущен в основной состав команды.
Ранее сообщалось, что Мбаппе в скором времени выпустит заявление касаемо своего будущего.