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Relevo: «Аль-Иттихад» готов сделать Салаха самым высокооплачиваемым игроком Саудовской Аравии

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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может продолжить карьеру в саудовском «Аль-Иттихаде».
Relevo: «Аль-Иттихад» готов сделать Салаха самым высокооплачиваемым игроком Саудовской Аравии
  • Gettyimages.ru

По информации Relevo, клуб планирует сделать предложение египтянину с рекордной зарплатой в лиге. Таким образом, это предложение превысит зарплату нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Отмечается, что «Аль-Иттихад» предложит за египтянина более €90 млн, что сделает его самым дорогим трансфером в истории Саудовской Аравии.

Ранее Стивен Джеррард заявил, что Салах останется в «Ливерпуле».

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