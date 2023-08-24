Relevo: «Аль-Иттихад» готов сделать Салаха самым высокооплачиваемым игроком Саудовской Аравии

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может продолжить карьеру в саудовском «Аль-Иттихаде».

По информации Relevo, клуб планирует сделать предложение египтянину с рекордной зарплатой в лиге. Таким образом, это предложение превысит зарплату нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Отмечается, что «Аль-Иттихад» предложит за египтянина более €90 млн, что сделает его самым дорогим трансфером в истории Саудовской Аравии.

Ранее Стивен Джеррард заявил, что Салах останется в «Ливерпуле».