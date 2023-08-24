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КДК РФС оставил в силе дисквалификацию Сперцяна в Кубке России

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Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комиссия оставила в силе дисквалификацию полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в Кубке России.
КДК РФС оставил в силе дисквалификацию Сперцяна в Кубке России
  • РИА Новости

«Комитет пришёл к выводу, что нарушение Сперцяна влечёт два матча дисквалификации», — приводит слова Сперцяна РИА Новости.

Сперцян получил прямую красную карточку в концовке первого тайма со «Спартаком» в первом матче групповой стадии Кубка России после грубой игры на полузащитнике Антоне Зиньковском.

Он уже пропустил матч с «Динамо» (3:4). Сперцян не сыграет в матче с «Пари НН» 29 августа.

Ранее сообщалось, что Сперцян впервые не забил пенальти в РПЛ.

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