КДК РФС оставил в силе дисквалификацию Сперцяна в Кубке России
- РИА Новости
«Комитет пришёл к выводу, что нарушение Сперцяна влечёт два матча дисквалификации», — приводит слова Сперцяна РИА Новости.
Сперцян получил прямую красную карточку в концовке первого тайма со «Спартаком» в первом матче групповой стадии Кубка России после грубой игры на полузащитнике Антоне Зиньковском.
Он уже пропустил матч с «Динамо» (3:4). Сперцян не сыграет в матче с «Пари НН» 29 августа.
Ранее сообщалось, что Сперцян впервые не забил пенальти в РПЛ.