Дзюдоистку из Ирана не пустили на татами в Екатеринбурге из-за отказа снять хиджаб

Иранская дзюдоистка Сабзкар Марзие, выступающая в категории свыше 78 кг, не смогла выйти на татами на Международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге из-за отказа снять хиджаб.

«Иранка не была допущена до схватки по причине того, что отказалась снять хиджаб. В правилах IJF есть запрет на борьбу в хиджабах, это травмоопасно», — передаёт заявление пресс-службы ТАСС.

Победительницей соревнований в этой весовой категории стала россиянка Элис Старцева, которая в финале одолела соотечественницу Ольгу Михееву. Марзие стала бронзовым призёром, несмотря на то, что не участвовала ни в одном поединке.

Ранее Владимир Путин пригласил спортсменов из Африки принять участие в международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге и Играх Будущего в Казани.