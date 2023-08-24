Узнать больше

Дзюдоистку из Ирана не пустили на татами в Екатеринбурге из-за отказа снять хиджаб

Короткая ссылка
Иранская дзюдоистка Сабзкар Марзие, выступающая в категории свыше 78 кг, не смогла выйти на татами на Международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге из-за отказа снять хиджаб.
Дзюдоистку из Ирана не пустили на татами в Екатеринбурге из-за отказа снять хиджаб
  • Gettyimages.ru

«Иранка не была допущена до схватки по причине того, что отказалась снять хиджаб. В правилах IJF есть запрет на борьбу в хиджабах, это травмоопасно», — передаёт заявление пресс-службы ТАСС.

Победительницей соревнований в этой весовой категории стала россиянка Элис Старцева, которая в финале одолела соотечественницу Ольгу Михееву. Марзие стала бронзовым призёром, несмотря на то, что не участвовала ни в одном поединке.

Ранее Владимир Путин пригласил спортсменов из Африки принять участие в международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге и Играх Будущего в Казани.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить