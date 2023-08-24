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Спортдир «Удинезе»: мы следим за Сазоновым, официального предложения «Динамо» не делало

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Спортивный директор «Удинезе» Федерико Бальцаретти прокомментировал информацию об интересе к защитнику «Динамо» Сабе Сазонову.
Спортдир «Удинезе»: мы следим за Сазоновым, официального предложения «Динамо» не делало
  • РИА Новости

«Сазонов — это игрок, за которым мы следим уже некоторое время, но официального предложения нет. Мы работаем над парой профилей, включая его», — цитирует Бальцаретти Sport24.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», «Удинезе» предлагает «Динамо» €2 млн за защитника.

По информации источника, к футболисту молодёжной сборной Грузии также проявляет интерес «Динамо» Загреб.

В сезоне-2022/23 21-летний футболист сыграл за команду в 33 матчах и забил один гол. Его контракт с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Бешикташ» интересуется Сазоновым.

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