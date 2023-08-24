Колыванов: медиакомандам лучше никогда не проигрывать

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов оценил победу над медийным клубом «Амкал» в 1/128 финала Кубка России.

«Понятное дело, мы говорили с командой. Вы знаете, если против таких команд проигрываешь, все тебя потом подкалывают, подначивают. Непросто в плане того, что, если будет негативный результат, выльется столько грязи на тебя. (Смеётся.) Поэтому желательно таким командам никогда не проигрывать», — цитирует Колыванова «Газета.Ru».

Встреча на стадионе «Текстильщик» завершилась со счётом 0:0 в основное время. По пенальти сильнее оказалась команда из Иваново (4:3).

На 49-й минуте у «Амкала» был удалён Евгений Маричев (прямая красная карточка).

Таким образом, «Амкал» закончил своё выступление в Пути регионов Кубка России на стадии 1/128 финала, а «Текстильщик» прошёл в следующий раунд турнира.

Ранее 2DROTS обыграл «Муром» и вышел в 1/64 финала Кубка России.