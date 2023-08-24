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Батыргазиев 20 октября в Перми встретится с Луцесом на турнире Ural FC

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Лига Ural FC (Ural Fighting Championship) анонсировала свой первый турнир по профессиональному боксу, который пройдёт 20 октября в Перми в рамках форума «Россия — спортивная держава» при поддержке Федерации бокса России.
Батыргазиев 20 октября в Перми встретится с Луцесом на турнире Ural FC
  • © Ural FC

В главном бою выступят олимпийский чемпион России Альберт Батыргазиев и венесуэлец Эндер Луцес.

«Наша лига стремительно развивается, и я очень горд анонсировать первый турнир Ural FC по профессиональному боксу. Уверен, что нам при поддержке Федерации бокса России удастся провести запоминающееся и зрелищное мероприятие. Сейчас мы объявляем десятый бой по профессионалам Батыргазиева. Несмотря на свой возраст, Альберт уже добился больших результатов. Сейчас Батыргазиев намерен покорить олимп профессионального бокса, и я уверен, что для него нет ничего невозможного. Правда, в Перми ему будет противостоять очень непростой соперник, статистика Луцеса говорит сама за себя. Но мы верим в Альберта.

Помимо боя с участием Батыргазиева, на турнире будет много других ярких событий не только в рамках профессионального бокса, но и кикбоксинга», — заявил генеральный директор Ural FC Радмир Габдуллин.

Напомним, что Батыргазиев возглавляет рейтинг российских легковесов на авторитетном портале BoxRec, боксёр также занимает восьмую строчку в рейтинге Всемирной боксёрской ассоциации. Луцес же на BoxRec возглавляет рейтинг среди боксёров из Венесуэлы, во втором полулёгком весе. Он дебютировал на профессиональном ринге в начале 2018 года и добился 20 побед.

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