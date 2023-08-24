Тищенко категорично высказался по поводу возможного боя Бетербиева и Бивола

Олимпийский чемпион 2016 года по боксу россиянин Евгений Тищенко высказался о возможном поединке Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола.

«С одной стороны, в таком поединке обязательно победит российский боксёр, станет обладателем звания абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе. Соберёт все пояса — было бы здорово иметь такого чемпиона. А с другой стороны, всё равно не хочется, чтобы наши спортсмены, россияне, боксировали между собой», — цитирует Тищенко «Чемпионат».

38-летний Бетербиев одержал 19 побед в карьере (все — нокаутом). В его активе нет поражений.

Бивол провёл 21 поединок и в каждом одержал победу. Последнюю схватку 32-летний чемпион WBA провёл 5 ноября с мексиканцем Хильберто Рамиресом и победил единогласным решением судей.

Ранее Кремлёв выступил против боя Бивола и Бетербиева.