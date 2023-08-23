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Кремлёв выступил против боя Бивола и Бетербиева

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Президент Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умар Кремлёв высказался против поединка российских боксёров Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева.
Кремлёв выступил против боя Бивола и Бетербиева
  • РИА Новости

«Бетербиев — красавчик. Бивол — красавчик. Пусть они вместе боксируют, несут победы и радуют болельщиков. Зачем нужно, чтобы они между собой боксировали? Они по жизни лучшие, пусть и останутся лучшими, непобеждёнными», — цитирует Кремлёва «Чемпионат».

38-летний российский боксёр одержал 19 побед в карьере (все — нокаутом). В его активе нет поражений. 

Бивол провёл 21 поединок и в каждом одержал победу. Последнюю схватку чемпион WBA провёл 5 ноября с мексиканцем Хильберто Рамиресом и победил единогласным решением судей.

Ранее в команде Бивола объяснили невозможность проведения боя с Бетербиевым.

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