Кремлёв выступил против боя Бивола и Бетербиева

Президент Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умар Кремлёв высказался против поединка российских боксёров Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева.

«Бетербиев — красавчик. Бивол — красавчик. Пусть они вместе боксируют, несут победы и радуют болельщиков. Зачем нужно, чтобы они между собой боксировали? Они по жизни лучшие, пусть и останутся лучшими, непобеждёнными», — цитирует Кремлёва «Чемпионат».

38-летний российский боксёр одержал 19 побед в карьере (все — нокаутом). В его активе нет поражений.

Бивол провёл 21 поединок и в каждом одержал победу. Последнюю схватку чемпион WBA провёл 5 ноября с мексиканцем Хильберто Рамиресом и победил единогласным решением судей.

Ранее в команде Бивола объяснили невозможность проведения боя с Бетербиевым.