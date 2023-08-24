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Вилела: ЦСКА поборется с «Бенфикой» за подписание защитника Келвена

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Защитник «Атлетико Паранаэнсе» Келвен может перейти в ЦСКА в летнее трансферное окно.
Вилела: ЦСКА поборется с «Бенфикой» за подписание защитника Келвена
  • Gettyimages.ru

Как сообщает журналистка Моника Вилела в социальных сетях, армейский клуб уже сделал первое предложение по трансферу Келвена, в котором также заинтересована «Бенфика».

По информации источника, переговоры с обоими клубами продолжаются.

Келвен выступает за «Атлетико Паранаэнсе» с 2019 года. В сезоне-2022/23 футболист сыграл за клуб 41 матч во всех турнирах, забил два мяча и отдал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что Дзагоев тренируется с основной командой ЦСКА.

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