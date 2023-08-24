Российские юниоры примут участие в турнире Global Skating Academy по фигурному катанию

Почётный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник сообщил, что российские фигуристы примут участие в первом клубном турнире проекта Global Skating Academy в соревнованиях среди юниоров 2023 года в Ташкенте.

«Запрета со стороны Международного союза конькобежцев на межклубные соревнования нет, поскольку спортсмен в этом случае представляет свой клуб, а не страну. Поэтому да, российские фигуристы смогут принять участие в наших соревнованиях, достаточно оформить заявку на сайте», — цитирует Лакерника ТАСС.

По его словам, возрастная категория участников соревнований — юниоры и более младший возраст.

«Но в планах и организация взрослых стартов», — добавил Лакерник.

Global Skating Academy была создана весной 2023 года. Лакерник и Марина Ерашова являются создателями Global Skating Academy. В проекте также принимают участие Этери Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков.

Турнир Global Skating Academy пройдёт в одиночном катании согласно правилам ISU с 27 по 29 октября.

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