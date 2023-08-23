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Дэйли: IIHF согласится с любым решением МОК по участию россиян в Олимпиаде

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Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли Международная федерация хоккея (IIHF) примет любое решение Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску сборной России на зимнюю Олимпиаду 2026 года в Милане.

«IIHF потенциально может не принять позицию МОК, поскольку именно они являются организатором олимпийского турнира. Но я думаю, что вероятнее всего IIHF примет любую позицию МОК», — цитирует Дэйли пресс-служба НХЛ.

IIHF отстранил российские сборные от участия в международных турниров из-за ситуации на Украине. Национальная команда России рискует пропустить Игры-2026.

Ранее Роман Ротенберг заявил, что больше 50% доходов IIHF — это участие сборной России.

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