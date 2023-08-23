Дэйли: IIHF согласится с любым решением МОК по участию россиян в Олимпиаде
«IIHF потенциально может не принять позицию МОК, поскольку именно они являются организатором олимпийского турнира. Но я думаю, что вероятнее всего IIHF примет любую позицию МОК», — цитирует Дэйли пресс-служба НХЛ.
IIHF отстранил российские сборные от участия в международных турниров из-за ситуации на Украине. Национальная команда России рискует пропустить Игры-2026.
Ранее Роман Ротенберг заявил, что больше 50% доходов IIHF — это участие сборной России.