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Бородин выиграл золото в заплыве на 200 м комплексом на фестивале университетского спорта

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Чемпион Европы Илья Бородин завоевал золотую медаль Международного фестиваля университетского спорта 2023 года в Екатеринбурге в соревнованиях по плаванию.
Бородин выиграл золото в заплыве на 200 м комплексом на фестивале университетского спорта
  • РИА Новости

Российский спортсмен занял первое место в заплыве на 200 м комплексным плаванием с результатом 1 минута 59,61 секунды.

Второе место занял Алексей Сударев (Уральский государственный горный университет), третьим стал бразилец Энцо Брандао Ибанес (Университет Нассау).

Соревнования пройдут до 31 августа с участием более 4 тыс. студентов из 36 стран мира. В рамках состязаний будет разыграно 197 комплектов медалей в 14 видах спорта.

Ранее сообщалось, что вице-премьер Дмитрий Чернышенко объявил Международный фестиваль университетского спорта в Екатеринбурге открытым.



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