Бородин выиграл золото в заплыве на 200 м комплексом на фестивале университетского спорта
- РИА Новости
Российский спортсмен занял первое место в заплыве на 200 м комплексным плаванием с результатом 1 минута 59,61 секунды.
Второе место занял Алексей Сударев (Уральский государственный горный университет), третьим стал бразилец Энцо Брандао Ибанес (Университет Нассау).
Соревнования пройдут до 31 августа с участием более 4 тыс. студентов из 36 стран мира. В рамках состязаний будет разыграно 197 комплектов медалей в 14 видах спорта.
Ранее сообщалось, что вице-премьер Дмитрий Чернышенко объявил Международный фестиваль университетского спорта в Екатеринбурге открытым.