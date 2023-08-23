«Реал Сосьедад» внёс Захаряна в заявку на сезон Примеры

«Реал Сосьедад» внёс бывшего полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в заявку на сезон-2023/24 чемпионата Испании по футболу.

Хавбек сборной России сможет дебютировать за баскский клуб в выездном матче с «Лас-Пальмасом» 25 августа.

23 августа стало известно о том, что испанский клуб не может заявить Захаряна на матч Примеры из-за проблем с получением международного разрешения.

«Реал Сосьедад» 19 августа объявил о переходе игрока из «Динамо». Соглашение с 20-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2028/29. По данным СМИ, в контракте прописаны отступные в размере €70 млн.

Ранее в пресс-службе «Динамо» сообщили о том, что клуб отправил все документы для заявки Захаряна за «Реал Сосьедад».