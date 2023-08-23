Силва продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2026 года

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва продлил контракт с «Манчестер Сити».

Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года, сообщается на официальном сайте клуба.

Португалец перешёл в «Ман Сити» летом 2017 года. На его счету 308 матчей, 55 голов и пять титулов Английской премьер-лиги (АПЛ). Также у 29-летнего игрока два Кубка Англии, четыре Кубка лиги, два Суперкубка Англии и Лиги чемпионов.

15 июля стало известно, что Силва хотел перейти в каталонскую «Барселону» и ожидал приглашение от каталонского клуба.

Ранее «Манчестер Сити» установил клубный рекорд по выигранным подряд домашним матчам.