Силва продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2026 года
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Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года, сообщается на официальном сайте клуба.
Португалец перешёл в «Ман Сити» летом 2017 года. На его счету 308 матчей, 55 голов и пять титулов Английской премьер-лиги (АПЛ). Также у 29-летнего игрока два Кубка Англии, четыре Кубка лиги, два Суперкубка Англии и Лиги чемпионов.
15 июля стало известно, что Силва хотел перейти в каталонскую «Барселону» и ожидал приглашение от каталонского клуба.
Ранее «Манчестер Сити» установил клубный рекорд по выигранным подряд домашним матчам.