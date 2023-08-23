Asharq Al-Awsat: у Бензема конфликт с главным тренером «Аль-Иттихада» Нуну

Французский нападающий саудовского «Аль-Иттихада» Карим Бензема в ссоре с главным тренером команды Нуну Эшпириту Санту.

Португальский специалист не планирует выпускать 35-летнего форварда в стартовом составе, потому что француз не вписывается в рисунок игры саудовского клуба, сообщает Asharq Al-Awsat.

Отмечается, что португалец отказал форварду в получении капитанской повязки, на которую игрок рассчитывал с момента перехода в клуб.

35-летний французский форвард получит €200 млн за два года в «Аль-Иттихаде». Соглашение рассчитано на два сезона с опцией продления.

Ранее французское издание Le Parisien составило рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира.