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Asharq Al-Awsat: у Бензема конфликт с главным тренером «Аль-Иттихада» Нуну

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Французский нападающий саудовского «Аль-Иттихада» Карим Бензема в ссоре с главным тренером команды Нуну Эшпириту Санту.
Asharq Al-Awsat: у Бензема конфликт с главным тренером «Аль-Иттихада» Нуну
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Португальский специалист не планирует выпускать 35-летнего форварда в стартовом составе, потому что француз не вписывается в рисунок игры саудовского клуба, сообщает Asharq Al-Awsat.

Отмечается, что португалец отказал форварду в получении капитанской повязки, на которую игрок рассчитывал с момента перехода в клуб.

35-летний французский форвард получит €200 млн за два года в «Аль-Иттихаде». Соглашение рассчитано на два сезона с опцией продления.

Ранее французское издание Le Parisien составило рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира.

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