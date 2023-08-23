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Российские лыжники Терентьев и Непряева сыграли свадьбу

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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Непряева вышла замуж за двукратного бронзового призёра Игр Александра Терентьева.
Российские лыжники Терентьев и Непряева сыграли свадьбу
  • РИА Новости

Лыжник выложил фото с Непряевой в соцсетях, на котором они держат свидетельство о заключении брака. 

27-летняя спортсменка досрочно стала обладательницей «Большого хрустального глобуса» по итогам сезона-2021/22. Также на её счету по одной серебряной и по две бронзовые награды Олимпийских игр и чемпионатов мира.

У 24-летнего Терентьева, помимо двух бронзовых медалей Игр-2022 в Пекине, двукратное чемпионство на зимней Универсиаде 2019 года. 

Ранее сообщалось, как Непряева оценила конкуренцию в новом сезоне.

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