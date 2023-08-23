Российские лыжники Терентьев и Непряева сыграли свадьбу

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Непряева вышла замуж за двукратного бронзового призёра Игр Александра Терентьева.

Лыжник выложил фото с Непряевой в соцсетях, на котором они держат свидетельство о заключении брака.

27-летняя спортсменка досрочно стала обладательницей «Большого хрустального глобуса» по итогам сезона-2021/22. Также на её счету по одной серебряной и по две бронзовые награды Олимпийских игр и чемпионатов мира.

У 24-летнего Терентьева, помимо двух бронзовых медалей Игр-2022 в Пекине, двукратное чемпионство на зимней Универсиаде 2019 года.

Ранее сообщалось, как Непряева оценила конкуренцию в новом сезоне.