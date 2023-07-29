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Непряева: в новом сезоне между российскими лыжницами будет более чем хорошая конкуренция

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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Непряева оценила конкуренцию в новом сезоне.
Непряева: в новом сезоне между российскими лыжницами будет более чем хорошая конкуренция
  • РИА Новости

«Елена Валерьевна (Вяльбе. — RT) льстит мне, конечно, но я стараюсь не думать об этом. И вообще, я немножко с ней не согласна, потому что, действительно, девочки есть, и та же Вероника (Степанова. — RT) во многих гонках навязывает серьёзную борьбу, и остальные девчонки. Сейчас вернётся Таня Сорина, я думаю, что зимой будет более чем хорошая конкуренция, достойная», — приводит слова Непряевой ТАСС.

27-летняя спортсменка является олимпийской чемпионкой 2022 года. Непряева досрочно стала обладательницей «Большого хрустального глобуса» по итогам сезона-2021/22.  

Напомним, что российские лыжники не выступают на международных турнирах по решению Международной лыжной федерации (FIS).

Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее Непряева рассказала о мотивации во время отстранения от международных соревнований.

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