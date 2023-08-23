Серебряный и бронзовый призёр этапов серии Гран-при среди юниоров Елизавета Нугуманова назвала фигурное катание гнилым видом спорта из-за конкуренции и зависти между спортсменками.

«У всех в жизни бывали ситуации, когда люди некрасиво поступают. Подобные случаи часто встречаются в фигурном катании. Считаю, что это очень гнилой вид спорта, где девочки много говорят за спиной, постоянно какие-то слухи», — цитирует Нугуманову «Матч ТВ».

20-летняя фигуристка является бронзовым призёром Warsaw Cup 2019 года. В 2020-м спортсменка заняла пятое место на Гран-при России. В 2023 году россиянка не была допущена до чемпионата Санкт-Петербурга из-за непрошедшей диспансеризации, которая является обязательной для всех спортсменов.

Ранее Нугуманова рассказала о своём желании работать на телевидении.